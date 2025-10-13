Brand in Mannheimer Innenstadt - viel Rauch

Ein Brand hat einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Mannheimer Innenstadt ausgelöst. Wie die Polizei am Abend berichtete, stieg über dem Areal viel Rauch auf. Über die Brandursache sei zunächst nichts bekannt.

Die Feuerwehr teilte mit, es habe in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle und weitgehend gelöscht. Der Rettungsdienst habe an Ort und Stelle vier Menschen versorgt - sie mussten den Angaben zufolge nicht ins Krankenhaus.