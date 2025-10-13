19-Jähriger nach Autounfall gestorben

Ein 19-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß zweier Autos bei Pforzheim im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. In Gedanken sei man bei der Familie, die Ermittlungen liefen weiter, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann habe mit seinem Auto am frühen Freitagmorgen auf die B10 einbiegen wollen. Wie genau es dann zum Zusammenstoß mit einem Porsche kam, sei noch ungeklärt. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Der 26-jährige Fahrer des Sportwagens erlitt leichte Verletzungen, sein 27-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

War der Porsche zu schnell unterwegs?

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sein, dass der Porschefahrer zu schnell gefahren sei, hieß es. Zudem ergaben sich demnach Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Aber auch das müsse noch ermittelt werden. Der Schaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.