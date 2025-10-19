Fachkraft gesucht - mit Rap und Tanz in Zahnarztpraxis

Auf der Suche nach einer geeigneten Mitarbeiterin scheint eine Zahnarztpraxis in Herrenberg genau den richtigen Ton anzustimmen: Das Video eines singenden und rappenden Zahnarztes samt tanzendem Team hat auf Instagram mehrere Millionen Menschen erreicht. Die Praxis erhält begeisterte Kommentare - und sogar die eine oder andere brauchbare Bewerbung für die freie Stelle einer zahnmedizinischen Fachangestellten.

«Wir wollten die junge Generation anders ansprechen», sagt Praxis-Inhaberin Christina Fotiadou-Markianidou. «Und die erreicht man nur über Social Media.» Die bisherigen Anzeigen in der Zeitung hätten nichts gebracht. Und durch den Fachkräftemangel in allen Branchen habe sich die Praxis etwas einfallen lassen müssen.

«Wenn du 'ne geile Praxis brauchst»

Gemeinsam mit ihrem Zahnarzt-Kollegen, einem leidenschaftlichen Musiker, kam Fotiadou-Markianidou auf die Idee der Videoschnipsel, überzeugte das Team - und ließ die Kamera laufen. «Wenn du 'ne geile Praxis brauchst, die braucht Dich auch», rappt nun der Mediziner im Behandlungsstuhl, umringt von seinen tanzenden Mitarbeiterinnen. Grundlage ist der Song «Tau mich auf» von Zartmann. Bislang sei allein dieses Video bereits 4,7 Millionen Mal auf Instagram angeschaut worden, sagt Fotiadou-Markianidou.

«Humor ist bei uns Einstellungssache. Wortwörtlich», kommentiert das Team eines seiner Insta-Videos. Weitere Kostproben: Videos aus dem praxiseigenen Labor zur Musik von der «Sendung mit der Maus» oder vom verzweifelnden Zahnarzt ohne Praxishilfe zum Song «Warum» von Emilio.