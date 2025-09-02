Witwe von totem Bühler Gastronom: «Ich vermisse ihn so sehr»

Die Frau des im Comer See gestorbenen Bühler Gastronomen versucht, optimistisch in die Zukunft zu blicken. «Die Menschen sind sich unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Sie haben Sorge, dass ihr Besuch unangemessen sein könnte oder als neugierig angesehen wird», sagte die Witwe den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Dienstag). Das Gegenteil sei jedoch der Fall. «Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jeden Austausch.» Nur so gehe es weiter. Das wäre auch im Sinne ihres Mannes.

Der 55-Jährige war am Montag vergangener Woche von einem Boot aus in den See in Oberitalien gesprungen, um seine beiden Söhne zu retten. Diese waren dem Bericht zufolge zwar mit Schwimmwesten ausgestattet, aber im Wasser in Schwierigkeiten geraten. Der Vater ging unter. Nach einer tagelangen suche, entdeckten Einsatzkräfte seine Leiche am Samstag in rund 220 Metern Tiefe.

«Der Schock sitzt tief und ich vermisse ihn so sehr», sagte die Witwe der Zeitung. Das Geschehene und ihre Emotionen könne sie kaum in Worte fassen. «Wir hatten eine tiefe, innige Beziehung.» Der Mann war wegen seiner gastronomischen Betriebe und seines Engagements in Bühl (Landkreis Rastatt) über die Region hinaus bekannt. Die Anteilnahme an seinem Schicksal ist groß.