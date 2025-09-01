Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

OB will Familie nach Todesfall im Comer See unterstützen

Baden-Württemberger ertrunken

Nach Tragödie im Comer See: OB will Familie unterstützen

Ein Vater stirbt im Comer See bei der Rettung seiner Kinder. Seine Familie steht nach dem Leichenfund vor schweren Tagen. Wie seine Heimatstadt helfen will.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte suchten über Tage nach dem Familienvater. (Archivbild)
    Die Einsatzkräfte suchten über Tage nach dem Familienvater. (Archivbild) Foto: -/Vigili del Fuoco/dpa

    Nach dem tragischen Tod eines Vaters im Comer See will seine badische Heimatstadt die Familie unterstützen. «Wir sind jetzt dabei, die ersten Kontakte aufzunehmen und das Weitere mit ihnen zu besprechen», sagte der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Hubert Schnurr, mit Blick auch auf eine mögliche Trauerfeier. Die Partnerin des Mannes halte sich seines Wissens nach noch in Italien auf, die Kinder seien bereits zurück in Deutschland.

    Die Leiche des 55-Jährigen war nach tagelanger Suche am Samstag aus dem Comer See in Oberitalien geborgen worden. Der Gastwirt war mit seiner Ehefrau und den zwei Kindern am Montag auf einem gemieteten Boot bei Dorio am Ostufer des Sees unterwegs, der bei deutschen Urlaubern sehr beliebt ist.

    Aus noch ungeklärter Ursache gingen die Kinder über Bord. Der Mann sprang daraufhin selbst ins Wasser, um sie zu retten. Die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden, jedoch tauchte der Vater nicht mehr auf. Vermutet wird, dass er von einer Strömung erfasst wurde.

    OB Schnurr: «Erheblicher Verlust»

    Der Familienvater mit italienischen Wurzeln war in Bühl laut Oberbürgermeister Hubert Schnurr als Gastronom und als Organisator von Afterwork-Partys weithin bekannt.

    Die Gewissheit nach dem Leichenfund löse natürlich Bestürzung aus. Er sei offen, gesprächsbereit und voller Ideen gewesen, so Schnurr. «Das ist natürlich ein erheblicher Verlust.»

    Der Politiker will die Familie des Verunglückten unterstützen. (Archivbild)
    Der Politiker will die Familie des Verunglückten unterstützen. (Archivbild) Foto: Susanne Huber/Stadt Bühl/dpa
    Die Leiche des Vaters wurde am Samstag geborgen. (Archivbild)
    Die Leiche des Vaters wurde am Samstag geborgen. (Archivbild) Foto: Bernhard Krieger/dpa-tmn
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden