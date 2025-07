Finals 2007 finden in Stuttgart statt

Stuttgart wird 2027 zum ersten Mal das Multisport-Event «Finals» ausrichten. Das beschloss der Gemeinderat der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Bei den «Finals» werden die deutschen Meisterschaften mehrerer Sportarten zu einem viertägigen Großereignis in einer Stadt zusammengefasst. In Stuttgart soll dieses Event in der Zeit von Ende Juli bis Anfang August 2027 stattfinden. Details zu Sportarten und Sportstätten sind noch nicht bekannt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Dresden statt.

«Ich freue mich sehr, den Stuttgarterinnen und Stuttgartern, den zahlreichen Gästen sowie einem großen TV-Publikum hochkarätigen Sport sowohl an außergewöhnlichen Orten mitten in der Landeshauptstadt als auch an traditionellen Sportstätten präsentieren zu können», sagte Stuttgarts Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Clemens Maier. «Doch wir wollen mit den Finals nicht nur dem Spitzensport eine Bühne geben, sondern durch tolle Mitmachaktionen Jung und Alt in Bewegung bringen, den Breitensport stärken und die lokalen Sportvereine fördern.»