Playmobil-Figur «Schwarzwald Marie» ab 30. Oktober im Handel

Die weitgehend ausverkaufte Playmobil-Sonderfigur «Schwarzwald Marie» mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte soll vom 30. Oktober an wieder erhältlich sein. Das geht aus einer Mitteilung der Schwarzwald Tourismus GmbH an ihre touristischen Partner hervor. Die «Badischen Neuesten Nachrichten» (BNN) hatten zuvor berichtet.

Kundinnen und Kunden müssen sich laut Mitteilung bei der Neuauflage auf einen höheren Preis für die Sonderfigur einstellen. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) solle dann bei 5,99 Euro liegen. Im Sommer war die Figur an bestimmten Verkaufsstellen im Schwarzwald für 4,99 Euro zu haben.

Sonderfigur war rasch ausverkauft

Die «Schwarzwald Marie» sei «innerhalb kürzester Zeit ausverkauft» gewesen und ein großer Erfolg, berichteten die Schwarzwald Touristiker. Mitte August waren nach früheren Angaben 77.000 Exemplare in den Verkauf gegangen. Zuletzt waren allerdings in Südbaden noch einzelne Exemplare zu kaufen gewesen.

Die Idee zur «Schwarzwald Marie» entstand bei einer Playmobil-Ausstellung vor zwei Jahren, wie der Bürgermeister Michael Ruf (CDU) aus Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) berichtet hatte. Einige Figuren trugen damals einen selbstgebastelten Bollenhut. «Sehr häufig kam die Frage auf, wo man denn das Bollenhut-Mädel kaufen könne», sagte der Rathauschef.