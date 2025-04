In dieser Stadt in Baden-Württemberg leben die meisten Einkommensmillionäre!

Wie viele Deutsche haben eigentlich 1 Million auf dem Konto? Ganze 29.345 Menschen wurden im Jahr 2020 in Deutschland als Einkommensmillionäre registriert. Eine ganze Menge. Interessanter Fakt dazu: Etwa ein Sechstel dieser wohlhabenden Menschen lebt in Baden-Württemberg:

So viele Einkommensmillionäre leben in Baden-Württemberg

Dem Statistischen Landesamt von Baden-Württemberg zufolge lebten im Jahr 2020 (aktuell neueste Zählung) nämlich insgesamt 4.629 Menschen in Baden-Württemberg, die ein Einkommen von mindestens einer Million Euro erwirtschafteten. Die meisten dieser Millionäre in Baden-Württemberg - 2.939 Menschen bzw. 63,5 % - verdienten ihr Geld dabei mit Gewerbebetrieben. 751 (16,2 %) bzw. 733 (15,8 %) dieser Millionäre bezogen ihre Einkünfte vorwiegend aus nicht selbstständiger Arbeit bzw. aus selbstständiger Arbeit.

Die meisten Einkommensmillionäre in Baden-Württemberg leben in Stuttgart

Doch wo leben denn nun die meisten Millionäre in Baden-Württemberg? Betrachtet man die absolute Zahl der Einkommensmillionärinnen und -millionäre, ist die Antwort klar: In Stuttgart leben mit 480 Millionären die meisten Millionäre in Baden-Württemberg. Dahinter liegen diese Landkreise und Städte:

2. Platz: Der Rhein-Neckar-Kreis mit 216 Millionären

3. Platz: Ludwigsburg mit 202 Millionären

4. Platz: Der Landkreis Esslingen mit 195 Millionären

5. Platz: Der Rems-Murr-Kreis mit 174 Millionären

6. Platz: Der Ortenaukreis mit 173 Millionären

7. Platz: Die Stadt Heilbronn mit 162 Millionären

8. Platz: Karlsruhe mit 153 Millionären

Die wenigsten Millionäre in Baden-Württemberg leben übrigens im Neckar-Odenwald-Kreis. Nur 31 Millionäre gibt es hier.

Baden-Baden weist prozentual mehr Millionäre auf

Dass in Baden-Württemberg 2020 insgesamt 4.629 Einkommensmillionäre lebten, ergibt eine Millionärsdichte von 8,1 pro 10.000 Steuerpflichtigen. Von 10.000 Menschen sind also etwa acht Millionäre durch ihr Einkommen. Betrachtet man statt der absoluten Anzahl der Einkommensmillionäre pro Stadt bzw. Landkreis jedoch die Millionärsdichte in Prozent, so liegt ein anderer Landkreis vorn: Auf Kreisebene liegt Baden-Baden mit einem Wert von 21,4 Millionären pro 10.000 Steuerpflichtigen in Baden-Württemberg auf dem ersten Platz. Es folgen Heidelberg (15,7 pro 10.000) und Stuttgart (14,6 pro 10.000).

Wer ist der reichste Mensch in Baden-Württemberg?

Doch es geht noch vermögender: Der 85-jährige Unternehmer Dieter Schwarz ist der reichste Mensch in Baden-Württemberg und sogar in Deutschland. Laut „Forbes“ hat er ein Vermögen von rund 38,2 Milliarden Euro. Sein Geld machte er hauptsächlich mit der Gründung der Supermärkte Lidl und Kaufland, die ihm bis heute gehören.