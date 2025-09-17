Logo all-in.de
Mann in Haft: Autofahrer mit zehn Kilogramm Kokain erwischt

Mann in Haft

Autofahrer mit zehn Kilogramm Kokain erwischt

Bei einer Kontrolle im Kreis Ravensburg entdeckt die Polizei rund zehn Kilogramm Kokain im Auto eines 23-Jährigen. Der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.
    Bei einer Kontrolle werden die Beamten fündig. (Symbolbild)
    Bei einer Kontrolle werden die Beamten fündig. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Ein 23-jähriger Autofahrer ist von der Polizei im Kreis Ravensburg mit rund zehn Kilogramm Kokain gestoppt worden. Ein Haftrichter erließ am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

    Den Angaben zufolge kam den Beamten bei einer Kontrolle bei Kißlegg der Verdacht auf, dass der Wagen zum Schmuggel von Betäubungsmitteln genutzt wurde. Die Polizisten durchsuchten das Auto und fanden in mehreren Verstecken rund zehn Kilogramm Kokain.

