Löffingen: Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Löffingen

Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Nach einem schweren Unfall bei Löffingen stirbt eine Autofahrerin. Die Einsatzkräfte können sie nicht mehr retten. Warum die Frau in den Gegenverkehr geriet, ist laut Polizei noch unklar.
Von dpa
    Auf einer Bundesstraße hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolbild)
    Auf einer Bundesstraße hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Eine Autofahrerin ist auf einer Bundesstraße bei Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit zwei Lastwagen zusammengestoßen und gestorben. Die Frau kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort streifte ihr Auto zuerst einen Lastwagen und kollidierte dann mit einem nachfolgenden Lkw.

    Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie starb trotz eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Fahrer der Lastwagen blieben unverletzt. Die betroffene Bundesstraße 31 war nach dem Unfall am Morgen in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

