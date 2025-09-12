Logo all-in.de
Lindauer Insel: Tote im Bodensee – Polizei geht weiter von Badeunfall aus

Lindauer Insel

Tote im Bodensee – Polizei geht weiter von Badeunfall aus

Ein Fischer entdeckt eine leblose Frau im Bodensee. Warum die Ermittler einen Badeunfall für wahrscheinlich halten und eine Straftat ausschließen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach der Bergung einer toten 79-Jährigen aus dem Bodensee gibt es weiter keine Hinweise auf eine Straftat. (Symbolbild)
    Nach der Bergung einer toten 79-Jährigen aus dem Bodensee gibt es weiter keine Hinweise auf eine Straftat. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Nach der Entdeckung einer toten 79-Jährigen im Bodensee vermuten die Ermittler weiterhin, dass die Frau beim Schwimmen ertrunken ist. Es gebe nach wie vor keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin: «Wir gehen von einem Badeunfall aus.»

    Ein Fischer hatte am Mittwoch im Bereich der Lindauer Insel die leblose Frau entdeckt. Rettungskräfte konnten den Leichnam bergen. Die Kripo übernahm zunächst die Ermittlungen. Die Beamten schlossen allerdings bald eine Straftat aus. Weitere Ermittlungen bestätigten dies. Es wird vermutet, dass die Seniorin selbst zum Schwimmen in den See gegangen ist und dabei umkam.

