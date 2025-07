«Die Weihnachtsbäckerei» – Musical kommt nach Stuttgart

Ob «Winterkinder» oder «Es schneit»: Viele Menschen dürften diese Lieder von Rolf Zuckowski auswendig mitsingen können. In Stuttgart haben sie in diesem Winter die Möglichkeit dazu. Denn das Musical «Die Weihnachtsbäckerei» wird dort im November und Dezember im Stage Palladium Theater zu sehen sein, wie Stage Entertainment mitteilte. Premiere ist am 22. November, die letzte Aufführung am 29. Dezember.

Das Musical aus dem Hamburger Schmidts Tivoli erzähle von der besonderen Magie der Vorweihnachtszeit, hieß es laut Mitteilung. «Die Weihnachtsbäckerei» sei mehr als ein Musical, sie sei ein emotionales Fest für die ganze Familie, das eine ganz besondere Geschichte in sich trägt, sagte Zuckowski laut Mitteilung. «Ich bin bis heute sehr stolz, dass aus meinem Lied ein Theaterstück geworden ist», so Zuckowski. Er freue sich wirklich sehr, dass die Show jetzt auch nach Stuttgart kommt.