Rückruf: Verunreinigungs-Gefahr bei Kalmar-Fangarmen

Wegen möglicher mikrobiologischer Verunreinigungen ruft das Unternehmen Borelli Fine Foods sein Produkt «Kalmar Fangarme» zurück. Das Produkt der Marke «Più Amore a Tavola» sollte nicht gegessen, sondern zurückgegeben werden, wie das Unternehmen mit Sitz in Garching bei München mitteilte. Betroffen seien zwei Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 30.11.2017 und 30.12.2027. Laut Angaben des Unternehmens wird das Produkt in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz verkauft.

