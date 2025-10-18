Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Landtagswahl: Linken-Bundeschef will zweistelliges Ergebnis im Südwesten

Landtagswahl

Linken-Bundeschef will zweistelliges Ergebnis im Südwesten

Linkenchef Jan van Aken gibt sich kämpferisch: Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg will seine Partei erstmals in den Landtag einziehen – und gleich zweistellig punkten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Linke war noch nie im Landtag von Baden-Württemberg vertreten. (Archivbild)
    Die Linke war noch nie im Landtag von Baden-Württemberg vertreten. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Linkenchef Jan van Aken will für seine Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg auf ein zweistelliges Ergebnis kommen. Gemeinsames Ziel für den Wahlkampf sei es, erstmals in den Landtag einzuziehen, sagte van Aken der Deutschen Presse-Agentur. «Wir werden aber nicht nur den Einzug in Baden-Württemberg schaffen. Ich bin überzeugt, wir reißen die zehn Prozent. Und freu mich darauf.» In Umfragen steht die Linke derzeit bei 7 Prozent - damit dürfte sie den erstmaligen Einzug ins Parlament schaffen.

    Die baden-württembergische Linke trifft sich bis Sonntag auf einem Parteitag in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen, wo der Landesverband das Wahlprogramm beschließen und den Landesvorstand wählen will.

    Auch van Aken wird erwartet. Er beklagt vor allem einen «Mieten-Notstand» im Südwesten. «Stuttgart ist auf Platz fünf der Städte mit den teuersten Mieten in Deutschland. Und unter den zehn teuersten Städten sind auch noch Freiburg und Heidelberg. Gleichzeitig hat Baden-Württemberg am wenigsten Sozialwohnungen im ganzen Land», sagte er. Die Parteien im Landtag hätten aber keine Lösungen für die Probleme der Mieterinnen und Mieter. «Nur wir von den Linken gehen gegen die kriminellen Vermieter und die illegal hohen Mieten vor.»

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden