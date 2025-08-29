Lastwagen mit Stroh brennt aus - A3 ganze Nacht gesperrt

Ein mit Stroh beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Helmstadt (Landkreis Würzburg) komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) waren die Nacht über beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge musste das brennende Stroh mit einem Bagger aus dem Lastwagen ausgeladen werden, um gelöscht zu werden.

Als der 57 Jahre alte Fahrer am Donnerstagabend nahe der Grenze zu Baden-Württemberg das Feuer bemerkt, habe er den Sattelzug noch auf den Standstreifen gefahren, hieß es. Er selbst konnte den Lastwagen dann noch rechtzeitig verlassen blieb unverletzt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 200.000 Euro.

Die Sperrung der Autobahn in Richtung Nürnberg dauerte laut Polizei bis in den Freitagvormittag. Die Bergungsarbeiten des komplett zerstörten Lastwagens seien aufwendig gewesen, hieß es. Warum das Feuer ausbrach, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.