Feuer in Crailsheimer Lokschuppen neu aufgeflammt

Der bereits gelöscht geglaubte Brand in einem Lokschuppen im Landkreis Schwäbisch Hall ist in der Nacht wieder aufgeflammt. Ursache war vermutlich ein übriggebliebenes Glutnest, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe den kleineren Brand in Crailsheim aber schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer wieder löschen können.

Ein in dem Lokschuppen stehender historischer Eisenbahnwaggon war am Samstagabend aus noch immer ungeklärten Gründen in Brand geraten. Anschließend griffen die Flammen auf das Gebäude über. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mindestens 750.000 Euro. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, wurden zwei Menschen leicht verletzt.