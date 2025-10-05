Logo all-in.de
Landkreis Schwäbisch Hall: 750.000 Euro Schaden: Brand eines historischen Waggons

Landkreis Schwäbisch Hall

750.000 Euro Schaden: Brand eines historischen Waggons

Feuer bricht in einem Gebäude in Crailsheim aus, welches ein historisches Fahrzeug beherbergt. Die Flammen sind schnell unter Kontrolle, die Zerstörung dennoch groß.
Von dpa
    Elf Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild)
    Elf Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Bei dem Brand eines historischen Personenwaggons im Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Schaden von mindestens 750.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug befand sich in einem Gebäude in Crailsheim und war am Samstag aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen, wie die Polizei erklärte. Zwei Personen wurden bei dem Versuch, den Brand zu löschen, leicht verletzt. Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen.

