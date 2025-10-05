750.000 Euro Schaden: Brand eines historischen Waggons

Bei dem Brand eines historischen Personenwaggons im Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Schaden von mindestens 750.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug befand sich in einem Gebäude in Crailsheim und war am Samstag aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen, wie die Polizei erklärte. Zwei Personen wurden bei dem Versuch, den Brand zu löschen, leicht verletzt. Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen.

