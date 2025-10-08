Polizei: Bedienfehler an Gasflasche führte wohl zu Explosion

Die Explosion eines Anbaus in Ubstadt-Weiher (Landkreis Karlsruhe) geht nach Polizeiangaben höchstwahrscheinlich auf einen Bedienfehler an einer Gasflasche zurück. Diese sei im ausgebauten Küchenbereich an eine Gasherdplatte angeschlossen gewesen, sagte ein Sprecher. Ein Sachverständiger hatte sich die Lage vor Ort angesehen.

Nach dem Vorfall am Montag hatte die Feuerwehr einen 77-Jährigen schwerst verletzt aus den Trümmern geborgen. Er liege weiterhin mit Verbrennungen im Krankenhaus, sagte der Polizeisprecher. Die 80 Jahre alte Ehefrau sei leicht verletzt worden. Der Anbau war infolge der Explosion eingestürzt.

Den Angaben nach entstand ein Sachschaden von rund 400.000 bis 500.000 Euro. Die Unglücksstelle sei nun wieder freigegeben, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Aufräumarbeiten könnten also beginnen.