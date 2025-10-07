Logo all-in.de
Landkreis Esslingen: Böller in Schule gezündet - mehrere Kinder verletzt

Landkreis Esslingen

Böller in Schule gezündet - mehrere Kinder verletzt

Ein Böller explodiert auf dem Pausenhof – mehrere Kinder erleiden Knalltrauma. Vieles zu dem Vorfall ist noch unklar.
    Mehrere Schüler wurden durch den lauten Knall verletzt. (Symbolbild)
    Mehrere Schüler wurden durch den lauten Knall verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Weil ein Schüler einen Böller gezündet hat, sind mehrere Kinder in Nürtingen (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Die Schüler haben ein Knalltrauma erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige habe den Böller demnach während der Pause in Richtung einer Gruppe Mitschüler geworfen. Wie schwer die Verletzungen der Kinder sind, ist noch unklar. Auch zu den genauen Hintergründen des Vorfalls auf dem Pausenhof gibt es bislang keine Informationen.

