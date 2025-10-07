Böller in Schule gezündet - mehrere Kinder verletzt

Weil ein Schüler einen Böller gezündet hat, sind mehrere Kinder in Nürtingen (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Die Schüler haben ein Knalltrauma erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige habe den Böller demnach während der Pause in Richtung einer Gruppe Mitschüler geworfen. Wie schwer die Verletzungen der Kinder sind, ist noch unklar. Auch zu den genauen Hintergründen des Vorfalls auf dem Pausenhof gibt es bislang keine Informationen.

