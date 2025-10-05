70 Kilometer Flucht: Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Ein 34 Jahre alter Autofahrer hat sich auf der Autobahn 5 in Hessen und Baden-Württemberg eine 70 Kilometer lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als die Beamten den Mann bei Bickenbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) am Samstagabend kontrollieren wollten, beschleunigte dieser laut Polizeimitteilung und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Süden.

Länderübergreifende Verfolgungsjagd

Mehrere Streifenwagen aus den Polizeipräsidien Südhessen und den baden-württembergischen Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe nahmen die Verfolgung auf. Nach knapp 70 Kilometern wurde der Autofahrer nahe der Anschlussstelle Kronau (Landkreis Karlsruhe) gestoppt und festgenommen. Während der Verfolgungsfahrt touchierte er laut Mitteilung einen seitlich von ihm fahrenden Streifenwagen. Dieser habe seine Fahrt aber fortsetzen können, hieß es. Personen wurden demnach nicht verletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fluchtfahrzeug nicht versichert ist und der Fahrer keinen Führerschein hat. Der 34-Jährige soll zudem unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss gestanden haben.