Kurze Tunnelsperrung: Auffahrunfall mit drei Lastern in Tunnel

Kurze Tunnelsperrung

Auffahrunfall mit drei Lastern in Tunnel

In einem Tunnel stockt der Verkehr. Doch von hinten kommt ein Lastwagen zu schnell ans Stauende angefahren. Es kommt zum Crash.
Von dpa
    Nach Eintreffen der Polizei konnten die Laster selbstständig aus dem Tunnel gefahren werden. (Symbolbild)
    Nach Eintreffen der Polizei konnten die Laster selbstständig aus dem Tunnel gefahren werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    In einem Tunnel auf der Autobahn 8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) hat es einen Auffahrunfall mit drei Lastern gegeben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Tunnel musste kurzzeitig gesperrt werden.

    Der Verkehr im Tunnel stockte, sodass die Laster lediglich in Schrittgeschwindigkeit fahren konnten. Ein heranfahrender, 45-jähriger Autofahrer bremste zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auf. Durch den Aufprall wurde dieser Laster auf einen weiteren vor ihm geschoben. Alle Fahrzeuge konnten schließlich selbstständig aus dem Tunnel fahren. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

