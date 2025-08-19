Streit um Rechnung: Imbissbetreiber fährt auf Motorhaube mit

Im Streit um eine nicht bezahlte Rechnung ist ein Imbissbetreiber einem Gast hinterhergerannt und hat sich auf die Motorhaube von dessen Auto gesetzt. Der Gast sei trotzdem losgefahren - mit dem 49-Jährigen auf der Motorhaube, wie die Polizei mitteilte. Nach rund 200 Meter Fahrt verlor der Imbissbetreiber den Halt und stürzte zu Boden. Er erlitt den Angaben zufolge am Montag leichten Verletzungen.

Zuvor habe die EC-Karte des 20 Jahre alten Gastes beim Bezahlen in dem Mannheimer Imbiss nicht funktioniert. Als Pfand habe er dem Gastwirt seinen Führerschein zurückgelassen. Doch kurz nachdem der junge Mann aus der Tür war, seien dem Wirt Zweifel über die Echtheit des Dokumentes gekommen - er rannte deshalb hinterher. Laut Polizei war der Führerschein echt.

Beide erstatten Anzeige

Nach dem Sturz auf den Boden habe sich der 49-Jährige aufgerappelt und sei zur Polizei gegangen. Er wollte demnach Anzeige gegen den Gast erstatten. Der 20-Jährige habe fast zur selben Zeit angerufen, um den Imbissbetreiber anzuzeigen, hieß es. Nun ermittelt die Polizei zu den genauen Hintergründen des Streits.