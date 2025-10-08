Logo all-in.de
Kriminalität: Unbekannte stehlen Kupferkabel von Firmengelände

Kriminalität

Unbekannte stehlen Kupferkabel von Firmengelände

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu einem Firmengelände - mit einem Lkw stehlen sie dort Kupferkabel. Ein hoher Schaden entsteht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht noch nach den Tätern. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht noch nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Unbekannte haben in Bühl (Landkreis Rastatt) mit einem Lkw Kupferkabel von einem Firmengelände gestohlen. Ein Schaden von rund 400.000 Euro sei dabei entstanden, teilte die Polizei mit.

    Demnach sollen die Täter zwischen Donnerstag und Dienstag das Eisentor des umzäunten Firmengeländes aufgehebelt haben, mit dem Lkw auf das Gelände gefahren sein und anschließend die Kabel aus den Kabeltrommeln entwendet haben. Wie viele Kabel sie stahlen, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.

    In Crailsheim war es laut der Mitteilung zuvor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen - ob dieser mit dem Kupferklau in Bühl zusammenhängt, ermittelt die Polizei.

