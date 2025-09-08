Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft

Nach einem Angriff auf einen 23 Jahre alten Mann sind drei mutmaßlich beteiligte Männern wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Vier Männer im Alter von 22, 31, 34 und 44 Jahren sollen den Mann mit Schlägen, Tritten und einem Hammer angegriffen haben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Der Vorfall in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) habe sich bereits vor knapp zwei Wochen ereignet. Der 23-Jährige sei wohl auf der Suche nach dem gestohlenen Fahrrad seines Vaters von mindestens vier Menschen so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus musste. Die Männer seien daraufhin am vergangenen Freitag festgenommen worden. Nur der 22 Jahre alte Verdächtige sei gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die restlichen drei Männer seien in Untersuchungshaft gekommen.