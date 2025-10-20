Trio nach versuchtem Metalldiebstahl in Haft

Drei Männer wollten Ermittlungen zufolge in einer Firma im Neckar-Odenwald-Kreis tonnenweise Metall stehlen - und sitzen nun in Untersuchungshaft. Das Metall hatte einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Verdächtigen wurden in der Nähe des Tatorts in Unterschefflenz in ihren Fluchtfahrzeugen festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Das Trio soll in der Nacht auf Freitag das Fenster eines Rolltores eingeschlagen und sich zu Zutritt zu einem Firmengelände verschafft haben. Dort sollen die Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren mit Gabelstapler und Hubwagen 3,5 Tonnen Bunt- und Kupfermetall im Wert von 70.000 Euro zum Abtransport bereitgestellt haben.

Anwohner bemerkten das und riefen die Polizei, die Verdächtigen flüchteten ohne Beute. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen.