Sohn greift Mutter an und muss in Psychiatrie

Weil er seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Altenriet (Kreis Esslingen) bis zur Bewusstlosigkeit angegriffen haben soll, ist ein Mann in eine psychiatrische Klinik gekommen. Die 66 Jahre alte Frau wurde von einer Polizeibeamtin und Rettungskräften wiederbelebt und kam in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Anwohner hatten am Montag Hilferufe der Frau aus einem Haus gehört und die Polizei verständigt. Die Polizisten sahen durch die Terrassentür die Frau reglos auf dem Boden liegen und schlugen die Scheibe ein. Der 31 Jahre alte Sohn flüchtete daraufhin durch die Haustür, wurde aber kurz darauf festgenommen.

Wie genau der Mann seine Mutter angegriffen haben soll, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit. Sie ermitteln wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Eine Haftrichterin setzte am Dienstag den Unterbringungsbefehl in Vollzug.