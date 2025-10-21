Sieben mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft

Ermittler haben im Kreis Heilbronn und im Hohenlohekreis sieben mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 20 bis 27 Jahren befinden sich bereits seit zwei Wochen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Männer sollen mindestens seit zehn Monaten im Großraum Heilbronn und in der Öhringer Gegend mit diversen Drogen gedealt haben.

Ermittler fanden in ihren Wohnungen gestrecktes Kokain, gestreckte Amphetamine, Haschisch, Dopingmittel, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Hieb- und Stichwaffen. Die Kriminalpolizei war ihnen bei Ermittlungen zu einer Bar in Obersulm auf die Spur gekommen. Deren Betreiber sind bereits seit Juni in Untersuchungshaft.