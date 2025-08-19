Schüsse fallen bei Streit zwischen mehreren Jugendlichen

Drei Schüsse sollen bei einem Streit zwischen 15 bis 20 Jugendlichen am Bahnhof in Nürtingen (Landkreis Esslingen) abgefeuert worden sein. Mehrere Notrufe seien deshalb am Montagabend in der Leitstelle eingegangen, teilte die Polizei mit. Im Anschluss flohen die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach ihnen.

Hinter einem Imbisswagen versteckt fanden die Beamten den Angaben zufolge einen 17- und einen 18-Jährigen. Sie gaben gegenüber den Polizisten an, wegen der Schüsse weggerannt sein. Ob diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.