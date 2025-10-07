Logo all-in.de
Kriminalität: Reisender scheitert mit Luxusuhr-Schmuggel an der Grenze

Kriminalität

Reisender scheitert mit Luxusuhr-Schmuggel an der Grenze

Zollbeamte entdecken eine teure Uhr auf dem Rücksitz. Statt Freude über den Luxus gibt es Ärger für den Besitzer.
Von dpa
    Der Zoll kontrollierte das Auto des Mannes. (Symbolbild)
    Der Zoll kontrollierte das Auto des Mannes. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Mit seiner neuen Luxusuhr wollte sich ein 43-Jähriger ohne Einfuhrabgaben durch die Grenze im Kreis Lörrach mogeln. Die Zollbeamten aus Weil am Rhein bemerkten jedoch die Armbanduhr auf dem Rücksitz, wie das Hauptzollamt mitteilte. Für das mehr als 7.000 Euro teure Schmuckstück musste der Mann Einfuhrabgaben in Höhe von 1.350 Euro zahlen - und eine gleich teure Sicherheitsleistung. Außerdem kommt auf ihn ein Steuerstrafverfahren zu.

    0 Kommentare

