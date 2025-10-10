Randalierer löst größeren Polizeieinsatz in Mannheim aus

Ein Mann hat in Mannheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz zuvor sei über den Notruf eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf bedrohte der 24-Jährige demnach anrückende Streifenbeamte mit einem «waffenähnlichen Gegenstand» und verschanzte sich in seiner Wohnung.

Das Wohngebäude im Stadtteil Gartenstadt wurde daraufhin von zahlreichen Polizeikräften gesichert. Einem Sprecher zufolge waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Nach längeren Verhandlungen sei es den Beamten gelungen, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Sie nahmen ihn widerstandslos fest. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Dabei soll auch geklärt werden, ob der Mann tatsächlich eine Waffe hatte.