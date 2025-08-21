Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Polizisten nach Prügelattacke weiter dienstunfähig

Kriminalität

Polizisten nach Prügelattacke weiter dienstunfähig

Bei einer Kontrolle in Stuttgart eskaliert die Situation. Zwei junge Polizisten landen schwer verletzt im Krankenhaus. Sie können die Arbeit immer noch nicht wieder aufnehmen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Beamten sind weiter dienstunfähig. (Symbolbild)
    Die Beamten sind weiter dienstunfähig. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Die zwei Polizisten, die bei einer Personenkontrolle in Stuttgart krankenhausreif geprügelt wurden, sind weiterhin dienstunfähig. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Die beiden Beamten hätten aber zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen können.

    Sie hatten nach Polizeiangaben einen 20-Jährigen nach einem Drogenhandel überprüft, als dieser sie unvermittelt angegriffen habe. Ein 27-Jähriger habe sich eingemischt. Die 25 und 26 Jahre alten Polizisten seien bei dem Einsatz am Montagabend so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus kamen und nicht mehr weiterarbeiten konnten. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden