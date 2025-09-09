Polizei weckt schlafenden Einbrecher

Einen mutmaßlicher Einbrecher hat auf seinem Beutezug die Müdigkeit überkommen: Polizisten weckten den schlafenden 39-Jährigen in einem Laden in Heidenheim. Der Mann habe einen Rucksack mit Tabakwaren und weiterem Diebesgut bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge soll der Mann am frühen Morgen durch ein gekipptes Fenster in den Laden eingebrochen sein.

Eine Anwohnerin habe verdächtige Geräusche aus dem Geschäft gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten umstellten daraufhin das Gebäude, wie es weiter hieß. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den schlafenden 39-Jährigen.

Der Einbrecher wurde zunächst festgenommen und musste mit den Beamten aufs Revier. Später sei der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nun werde gegen ihn wegen versuchten Einbruchs ermittelt.