Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Polizei nimmt Mann nach Angriff auf Ehefrau fest

Kriminalität

Polizei nimmt Mann nach Angriff auf Ehefrau fest

Nach Schreien aus einer Wohnung alarmiert eine Nachbarin die Polizei.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei rückte am Morgen zu einem Einsatz in Bretten (Landkreis Karlsruhe) aus. (Symbolbild)
    Die Polizei rückte am Morgen zu einem Einsatz in Bretten (Landkreis Karlsruhe) aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Mann soll in Bretten (Kreis Karlsruhe) seine Ehefrau angegriffen und verletzt haben. Der 55-Jährige soll laut Polizei mit einem scharfen Gegenstand auf den Oberkörper der Frau eingestochen haben. Wie schwer die 48-Jährige verletzt wurde, war demnach zunächst unklar.

    Eine Nachbarin rief den Angaben nach am Morgen die Polizei, nachdem sie Schreie aus der Wohnung des Paares gehört hatte. Die 48-Jährige flüchtete zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter zu der Nachbarin. Die Frau kam ins Krankenhaus, ihre Tochter blieb laut Polizei unverletzt.

    Den 55-Jährigen nahm die Polizei in der Wohnung fest. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden