Patient attackiert Patient - Einsatz an Ellwanger Klinik

Am Krankenhaus in Ellwangen hat ein Patient einen anderen Patienten attackiert und verletzt. Der Vorfall ereignete sich einem Polizeisprecher zufolge am Sonntagabend im Raucherbereich vor dem Krankenhaus im Ostalbkreis. Dort habe der eine Patient den anderen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen. Das Opfer sei verletzt worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, habe sich aber später der Polizei gestellt, so der Sprecher. Bei der Fahndung nach dem Mann sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Ob es zuvor Streit zwischen den Patienten gegeben hatte, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Angriff sei unvermittelt geschehen. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.