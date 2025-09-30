Logo all-in.de
Kriminalität: Nach Schüssen in einer Bar: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Kriminalität

Nach Schüssen in einer Bar: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Ein Mann soll am Sonntag in einem Lokal in Weil am Rhein mehrfach geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Schütze ist auf der Flucht.
Von dpa
    Die Polizei sucht nach Schüssen in Weil am Rhein nach einem Flüchtigen. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach Schüssen in Weil am Rhein nach einem Flüchtigen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einer Bar in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Der 32-Jährige sei auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es seien umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet worden. Polizisten durchsuchten den Angaben zufolge am Montag einen Imbiss in Weil am Rhein. Eine Ermittlungsgruppe sei eingerichtet worden.

    Der Verdächtige soll am Sonntag mehrfach geschossen haben. Von den Anwesenden in der Bar wurde niemand verletzt. Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt in dem Lokal waren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Auch zum Hergang machte ein Polizeisprecher keine Angaben.

