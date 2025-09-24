Mutmaßlicher Paketdieb in Haft

Weil er über längere Zeit zahlreiche Warensendungen gestohlen haben soll, sitzt der Angestellte eines Post- und Paketdienstleisters in Filderstadt (Kreis Esslingen) in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei verdächtigen den 51-Jährigen gemeinsamen Angaben zufolge des gewerbsmäßigen Diebstahls. Fahnder fanden bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag Gegenstände wie Smartphones und andere Elektronikartikel im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Der Mann war im Unternehmen aufgefallen, weil er dort am Sonntag eine Paketsendung unberechtigt geöffnet haben soll. Nach internen Ermittlungen stellte das Unternehmen wiederholte Reklamationen wegen fehlender Ware fest und zeigte den Angestellten an. Die Polizei ermittelt auch wegen möglicher Komplizen.