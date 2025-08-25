Logo all-in.de
Kriminalität: Mann soll Frau mit Pfosten lebensgefährlich verletzt haben

Kriminalität

Mann soll Frau mit Pfosten lebensgefährlich verletzt haben

Zwei Frauen und ein Mann geraten in Streit. Plötzlich geht der Mann mit einem Metallpfosten auf die Frauen los - mit gravierenden Folgen.
Von dpa
    Der Verdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch später festgenommen werden. (Symbolbild)
    Mit einem Metallpfosten soll ein Mann zwei Frauen in Horb am Neckar schwer verletzt haben - eine von ihnen lebensgefährlich. Der 27-Jährige konnte festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll nun wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden, der entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

    Der Mann soll in der Nacht in der Horber Innenstadt eine Auseinandersetzung mit den Frauen im Alter von 31 und 41 Jahren gehabt haben. Dabei soll er plötzlich mit dem Metallpfosten auf die beiden eingeschlagen haben. Die 41-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen, die 31-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Frauen seien derzeit im Krankenhaus.

    Der Verdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch später festgenommen werden. Das Motiv war zunächst unklar.

