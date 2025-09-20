Mann in Ludwigshafen erschossen

Ein Mann ist in Ludwigshafen in der Nacht auf Samstag erschossen worden. Seine Leiche wurde im Stadtteil Maudach gefunden. Es seien mehrere Schüsse gefallen, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigshafen. Den Angaben zufolge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde eine Person in «polizeiliche Obhut» genommen. Eine Gefahr für andere Personen habe nicht bestanden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Den Berichten zufolge wurde der Mann auf einer Straße erschossen. Die Polizei kündigte weitere Informationen im Verlauf des Samstags an.