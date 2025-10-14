Ladendieb erneut erwischt - zehn Monate Haft

Ein 37-Jähriger ist bei zwei Diebeszügen binnen einer Stunde erwischt worden. Er war einer Verkäuferin am Montag aufgefallen, als er versuchte, ein Paar Schuhe in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) zu stehlen. Die Schere zum Trennen der Sicherheitsetiketten habe der Mann noch von seinen Taten zuvor bei sich gehabt, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach mit. Inzwischen sitzt der Mann in einem Gefängnis.

Als die Verkäuferin den Mann in dem Geschäft erwischte, versuchte der 37-Jährige zu fliehen. Mitarbeiter eines benachbarten Schnellrestaurants stoppten den Mann am Montag und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Ladendieb schließlich fest. Insgesamt klaute der Mann bei seinen zwei Versuchen Schuhe und Kleidung im Wert von rund 280 Euro.

Verurteilung am nächsten Tag

Nicht nur der Dieb war schnell, auch die Justiz: Bereits am darauffolgenden Tag wurde der Mann in einem beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Mosbach wegen Diebstahls mit Waffen in zwei Fällen und einfachen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Wegen zahlreicher Vorstrafen sei die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, heißt es weiter. Zu dem Diebstahl mit den Waffen machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.