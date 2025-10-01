Heidelberg verschärft Regelungen zu Waffenverbotszone

Heidelberg verschärft seine Regelungen zur Waffen- und Messerverbotszone neben dem Hauptbahnhof. Ab sofort sind dort jegliche Messer verboten unabhängig von der Klingenlänge, wie die Stadt mitteilte. Die Verbotszone gilt nun täglich von 17 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag. Bisher waren nur Messer mit einer Messerklinge ab vier Zentimetern verboten. Außerdem galt die Zone nur am Wochenende und vor Feiertagen.

Untersagt sind zudem Waffen, die bereits durch das Waffengesetz verboten sind. Wer dagegen verstößt, muss demnach mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 350 Euro rechnen. In Einzelfällen könne die Strafe auch höher ausfallen, heißt es in der Mitteilung.

Die Waffen- und Verbotszone in einer Grünanlage neben dem Hauptbahnhof war zum Juli 2024 eingeführt worden. Eine Überprüfung durch das Polizeipräsidium Mannheim habe ergeben, dass außerhalb des Geltungszeitraums weitere Delikte mit Messern begangen werden, teilte die Stadt mit.

Laut Stadt gab es im ersten Jahr nach Einführung der Zone dort mehr als 300 Personenkontrollen durch die Polizei. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) habe dort seit Ende Juli 2024 insgesamt 42 Platzverweise ausgesprochen.