Frau beißt Polizistin nach Angriff auf Zeugen Jehovas

Eine alkoholisierte Frau soll am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Polizistin gebissen und eine Gruppe der Zeugen Jehovas attackiert haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei am Donnerstagabend auf dem Querbahnsteig des Bahnhofs. Die 43-Jährige soll zunächst an zwei Mitgliedern der Zeugen Jehovas vorbeigegangen sein, ihnen Flyer entrissen und diese auf den Boden geworfen haben.

Als die Bundespolizisten eintrafen, reagierte die Frau weder auf deren Ansprache noch auf Aufforderungen, sich auszuweisen. Stattdessen beleidigte sie die Beamten, zeigte den Mittelfinger und schlug mit einer Tasche nach ihnen, wie es hieß. Die Einsatzkräfte legten der Frau Handfesseln an. Auf dem Weg zum Revier leistete sie den Angaben zufolge Widerstand, ließ sich mehrfach fallen und biss einer 21 Jahre alten Polizistin ins Knie.