Ermittler finden Drogen im Millionenwert

Ermittler haben bei Wohnungsdurchsuchungen im Raum Freiburg Drogen im Millionenwert gefunden. Unter anderem beschlagnahmten sie 13 Kilogramm Kokain und ein Kilogramm Marihuana mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von insgesamt 1,5 Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. Es sei eine der größten Mengen Kokain, die durch Ermittlungen der Kriminalpolizei Offenburg sichergestellt werden konnten, hieß es. Ein 72-Jähriger und ein 30-jähriger Mann kamen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler waren der mutmaßlich hinter dem Drogenhandel stehenden Bande im Zuge eines weiteren Ermittlungsverfahrens gekommen. Bereits seit Anfang des Jahres hatten sie eine Gruppe aus dem Ortenaukreis im Visier, die mit Rauschgift gedealt haben soll. Im August hatten die Ermittler mehrere Wohnungen durchsucht und kiloweise Amphetamin, Streckmittel und Ecstasy gefunden. Vier Verdächtige waren vorläufig festgenommen worden.