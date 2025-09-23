Entführungsprozess: 25-Jähriger soll Mann misshandelt haben

Im Streit um Drogen und Geld soll ein 25 Jahre alter Mann mit vier weiteren unbekannten Tätern einen Mann entführt und misshandelt haben. Am Dienstag (9.00 Uhr) muss er sich vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem erpresserischen Menschenraub vor.

Der Angeklagte soll das Opfer verdächtigt haben, ihm aus einem Hotelzimmer einen Koffer mit Drogen und Bargeld entwendet zu haben. Er soll sich dann entschlossen haben, den Geschädigten zu entführen, um wieder an den Koffer zu gelangen.

Mit den vier Unbekannten soll er am 4. Januar nach Reutlingen gefahren sein, wo das Opfer abgepasst und in ein Fahrzeug gesteckt wurde. Das Opfer sei in einer Hütte auf einem Wald- oder Gartengrundstück gefesselt und über mehrere Stunden erheblich misshandelt worden, um die Herausgabe des Koffers zu erreichen. Das Opfer erlitt ein Schädelhirntrauma sowie eine Platzwunde und Prellungen im Bereich des Kopfes.

In dem Verfahren sind insgesamt zehn Verhandlungstage anberaumt.