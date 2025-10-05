Logo all-in.de
Kriminalität: Elf Baggerschaufeln von Baustelle gestohlen

Kriminalität

Elf Baggerschaufeln von Baustelle gestohlen

Mehrere schwere Baggerschaufeln sind auf einer Baustelle am Bodensee verschwunden. Wie die Diebe vorgingen.
Von dpa
    Die Baggerschaufeln haben einen Wert von mehr als 50.000 Euro. (Symbolbild)
    Die Baggerschaufeln haben einen Wert von mehr als 50.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Elf Baggerschaufeln sind von einer Baustelle am Bodensee geklaut worden. Die Diebe sollen mit einem Zweitschlüssel einen Bagger auf der Baustelle in Kressbronn gestartet und die Schaufeln auf ein anderes Transportmittel verladen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Schaufeln haben demnach einen Wert von mehr als 50.000 Euro.

    Laut Polizei sollen die Diebe zwischen Donnerstag und Samstag zugeschlagen haben. Woher sie den Zweitschlüssel hatten, war zunächst unklar.

