Betrüger bringen Witwe um Zehntausende Euro

Über mehrere Jahre hinweg haben Betrüger eine Seniorin in Stuttgart um rund 60.000 Euro gebracht. Seit 2023 habe die Witwe immer wieder Forderungen angeblicher Rechtsanwälte und Investoren überwiesen, teilte die Polizei mit. Am Montag fiel der Betrug nun auf - nach zwei Jahren. Eine Bankmitarbeiterin durchschaute den Betrug, als die Frau in die Filiale kam, und alarmierte die Polizei.

Die bislang unbekannten Täter hatten die Witwe angerufen und ihr gesagt, ihr inzwischen gestorbener Mann hätte mehrere Tausend Euro Schulden gehabt, und sie müsse diese begleichen und das Geld überweisen.

Ob die Witwe bereits für frühere Überweisungen in eine Bankfiliale gegangen war, ist laut einer Polizeisprecherin unklar. «Wenn kleinere Beträge überwiesen werden, kann es auch schon mal passieren, dass Betrug nicht direkt auffällt», sagte sie.