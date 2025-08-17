Berauscht und ohne Führerschein: Mann flieht vor Kontrolle

Ein 23 Jahre alter Kraftradfahrer hat im Rhein-Neckar-Kreis unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen. Der junge Mann habe in Sinsheim beschleunigt, als die Beamten ihn kontrollieren wollten, teilte die Polizei mit.

Er sei dann innerorts geflohen, eine Streife folgte ihm laut der Mitteilung. Auf einem Supermarktparkplatz konnten die Beamten den Flüchtigen einholen und stoppen. Dabei zeigten sich Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt, auf den 23-Jährigen wartet ein Strafverfahren.