Kriminalität: Autofahrer liefern sich Rennen in Ulm – Polizei greift ein

Kriminalität

Auf teilweise mehr als 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen zwei Fahrer ihre Autos. Doch die Polizei erwischt die beiden. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen.
Von dpa
    Eigentlich wollte die Polizei die Poser-Szene in Ulm kontrollieren. (Symbolbild)
    Eigentlich wollte die Polizei die Poser-Szene in Ulm kontrollieren. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Autofahrer und eine Autofahrerin haben sich mit Geschwindigkeiten von teils mehr als 100 Kilometern pro Stunde ein Rennen in Ulm geliefert. Ein 18-Jähriger mussten daraufhin seinen Führerschein abgeben, wie die Polizei mitteilte. Auch sein Auto wurde beschlagnahmt.

    Die zweite Fahrerin wurde zu Hause in Neu-Ulm angetroffen. Bislang habe es für die zweite Fahrerin keine Konsequenzen gegeben. Es seien weitere Ermittlungen nötig, sagte ein Polizeisprecher.

    Laut Polizei fuhren die beiden nebeneinander und beschleunigten die Autos dabei immer wieder stark. Den Beamten fielen die beiden Autos auf, weil sie in der Nacht auf Samstag mehrere Orte in Ulm überwachten, an denen sich häufig Autoposer treffen. Oft ließen Fahrer ihre hochmotorisierten Fahrzeuge aufheulen oder spielten laut Musik. Kontrolliert wurde laut dem Sprecher, ob sich die Autoposer angepasst verhalten haben und niemanden störten.

