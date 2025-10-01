Logo all-in.de
Kriminalität: Anlagebetrug im Internet: Frau verliert sechsstellige Summe

Anlagebetrug im Internet: Frau verliert sechsstellige Summe

Eine Frau aus Reutlingen wird mit falschen Investmentversprechen um viel Geld gebracht. Bei einer fingierten Geldübergabe greift die Polizei zu.
    Die Polizei sucht nun weitere Mitglieder der Betrügerbande. (Symbolbild)
    Bei einer fingierten Geldübergabe hat die Polizei in Reutlingen ein mutmaßliches Mitglied einer Bande von Anlagebetrügern festgenommen. Der Mann soll zusammen mit Komplizen eine Frau mit falschen Investmentversprechen um mehrere hunderttausend Euro gebracht haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 27-Jährige sitzt demnach in Untersuchungshaft.

    Die Frau war den Angaben zufolge 2024 im Jahr über soziale Medien im Internet auf die angebliche Investmentfirma gestoßen und hatte dort nach und nach hohe Summen investiert. Das Geld soll sie teilweise auch in bar an Kuriere übergeben haben.

    Als versprochene Gewinne ausblieben, wandte sich die Frau an die Polizei. Die Kriminalbeamten fädelten eine angebliche Geldübergabe ein, dabei fassten sie am Montag den 27 Jahre alten Abholer. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauerten an.

