Anlagebetrug: Ehepaar verliert mehr als 400.000 Euro

Betrüger haben ein Ehepaar aus dem Raum Heilbronn durch Anlagebetrug um mehr als 400.000 Euro gebracht. Das Paar habe über eine Online-Plattform etwa ein halbes Jahr lang Geld für angebliche Investitionen in Kryptowährungen überwiesen, teilte die Polizei mit.

Das Paar hatte den Angaben nach im Februar eine Werbeanzeige im Internet entdeckt, bei der mit dem Bild eines Prominenten für Investitionen in Kryptowährungen geworben wurde. Die beiden überwiesen den Angaben nach zunächst einen geringen Betrag, erhöhten die vermeintlichen Investitionen dann mehrfach, als ihnen steigende Gewinnsummen versprochen wurden. Auch forderten die Täter laut Polizei weitere Zahlungen für angebliche Steuern und Gebühren.

Polizei warnt vor verlockenden Gewinnversprechen

Den Angaben nach hatte das Paar schließlich sämtliche Ersparnisse aufgebraucht. Als die Zahlung der vermeintlichen Gewinne jedoch ausblieb, erstatteten die beiden Anfang August Anzeige bei der Polizei. Eine spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kripo sei nun mit dem Fall betraut.

Die Polizei mahnte in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei Geldanlagen im Internet. Zu wichtigen Warnsignalen gehören demnach unter anderem das Versprechen von unrealistisch hohen Gewinnen, ein fehlendes oder fehlerhaftes Impressum auf der Internetseite sowie die Aufforderung, Geld ins Ausland zu überweisen. Anlegerinnen und Anleger sollten sich vor Investitionen auf der Webseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder bei Verbraucherschutzportalen informieren.