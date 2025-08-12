84-Jährige getötet - Ermittler vermuten auch Sexualdelikt

Eine mutmaßlich ermordete 84-Jährige aus Kehl (Ortenaukreis) ist wohl auch Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Bei der Obduktion hätten sich Verdachtsmomente auf ein Sexualdelikt erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. An der Leiche habe die Freiburger Rechtsmedizin zudem schwere Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt. Details zum möglichen Vorgehen des Täters nannte ein Polizeisprecher nicht.

«Die ermittelnden Beamten gehen aktuell von einem männlichen Täter aus, der sich am Wochenende auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Wohnhaus der Seniorin verschafft hat», heißt es in der Mitteilung weiter. Befragungen in der Nachbarschaft hätten verschiedene Hinweise mit unterschiedlichen Wahrnehmungen ergeben. Die Polizei sucht weitere Hinweise von Menschen, die etwas oder jemanden Verdächtiges beobachtet haben.

Eine Bekannte hatte die leblose Frau am Sonntag in deren Haus im Schlafzimmer gefunden, nachdem die 84-Jährige auf Klopfen und Rufen der Besucherin nicht reagiert hatte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Sonderkommission Daune ermittelt wegen Mordverdachts.